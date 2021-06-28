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استهداف قاعدة أمريكية بقذائف صاروخية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور بسوريا

استهداف قاعدة أمريكية بقذائف صاروخية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور بسوريا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (سانا) السورية، أن قاعدة عسكرية أمريكية، تعرضت، مساء اليوم الاثنين، لهجوم بقذائف صاروخية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

ونقلت الوكالة عن مصادر، بأن رشقات من القذائف الصاروخية استهدفت مساء اليوم قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية في حقل العمر النفطي بالريف الشرقي.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمريكية أغلقت المنطقة التي تعرضت للهجوم، ولم يعرف فيما إذا خلف إصابات أو قتلى في صفوف قوات الاحتلال وسط تحليق مكثف لطائرات أمريكية في أجواء المنطقة.

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