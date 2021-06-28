مصرع مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير في الخليل

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن (72 عامًا) مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح مختلفة في حادث سير وقع، مساء اليوم الاثنين، على مدخل مدينة الخليل.وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن الحادث وقع بين مركبتين على مدخل مدينة الخليل الشمالي، وأدى إلى مصرع مواطن مسن وإصابة 3 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة مرور المحافظة للوقوف على ملابساته، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.