دولي

الصحة التركية تسجل 5283 إصابة و58 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة التركية تسجل 5283 إصابة و58 وفاة جديدة بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة التركية، الاثنين، عن تسجيلها 5283 إصابة و58 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5283 مقابل 5266 السبت و4883 الأحد، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5414310، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وبلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في تركيا ذروته يوم 16 أبريل حينما تم تسجيل 63083 حالة، ليشهد بعد ذلك تراجعا ملحوظا.

وذكرت وزارة الصحة التركية أنها رصدت 58 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 51 السبت و52 الأحد، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 49634 شخصا.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 5327 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس (كورونا) في البلاد إلى 5280558 شخصا.

وتعتبر تركيا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس (كورونا) والـ19 من حيث عدد الوفيات.

وأعلنت السلطات التركية مؤخرا إلغاء بعض القيود العامة المفروضة بسبب انتشار الفيروس بما في ذلك نظام حظر التجول وعودة نظام العمل الطبيعي في المؤسسات العامة اعتبارا من 1 يوليو.

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