الاحتلال يغلق ينابيع مياه بالأسمنت شرق الخليل

رام الله - دنيا الوطنأغلقت سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، بالأسمنت ينابيع المياه في منطقة البقعة شرق الخليل.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وأغلقت ينابيع مياه تعود لكل من محمد أمجد جابر ونادر أبو عودة علما أنها تستخدم لري المساحات المزروعة في المكان.ويذكر أن المنطقة تعاني من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، حيث أغلقت قوات الاحتلال اسابقا الطريق المؤدية إلى منطقة البقعة.ويأتي إغلاق قوات الاحتلال الطريق المؤدية إلى منطقتي الجلاجل والبقعة شرق الخليل، والقريبة من مستوطنة "خارصينا"، خدمة للأهداف الاستيطانية في المنطقة.وتعتبر الخليل المدينة الثانية بعد مدينة القدس في أولويات الاستهداف الاستيطاني لسلطات الاحتلال نظرًا لأهميتها التاريخية والدينية.وتعاني الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.وتسارع حكومة الاحتلال والمجموعات الاستيطانية الزمن في سبيل وضع يدها على أكبر قدر ممكن من الأراضي، وإقامة مزيد من المستوطنات وشق الطرق.وتشير تقديرات فلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.