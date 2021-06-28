شؤون فلسطينية

(يديعوت) تكشف عن حدث أمني وقع شمال إسرائيل خلال المعركة الأخيرة بغزة

(يديعوت) تكشف عن حدث أمني وقع شمال إسرائيل خلال المعركة الأخيرة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، النقاب عن تفاصيل حدث أمني وقع شمال إسرائيل خلال العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة.

ووفقاً للصحيفة، خلال الحرب الأخيرة على غزة، وقع على الحدود الإسرائيلية الأردنية حدث أمني، تمثل بتسلل طائرة بدون طيار داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أنه في اليوم الخامس من العملية العسكرية في غزة، رصدت الرادارات التابعة للجيش الإسرائيلي طائرة مُسيرة تحاول اختراق المجال الجوي لمنطقة بيسان على الحدود مع الأردن. 

حيث أعلن الجيش عن اسقاطها ومن ثم أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو  أنها كانت عبارة عن طائرة مُسيرة مفخخة ، مصنوعة على ما يبدو في إيران، لافتا إلى أنها انطلقت من العراق أو سوريا وكان المقصود أن تنفجر في الأراضي الإسرائيلية.

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