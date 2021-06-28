دولي

حالات إصابة بسلالة (لامدا) لفيروس (كورونا) في بريطانيا

حالات إصابة بسلالة (لامدا) لفيروس (كورونا) في بريطانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الإثنين تسجيل حالات إصابة بسلالة (لامدا) من فيروس (كورونا) المنتشر في أمريكا الجنوبية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل أربع حالات منها في العاصمة لندن، وواحدة في جنوب غرب إنجلترا وأخرى في ويست ميدلاندز، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

تم تحديد متغير (لامدا) في البداية في بيرو وتشيلي والإكوادور والأرجنتين في نهاية عام 2020. من المفترض أن هذا النوع من المرض يحتوي على العديد من الطفرات في بروتين سبايك، الذي يؤثر على درجة العدوى. حتى الآن، ليس لدى العلماء أي دليل على أن السلالة الجديدة تثير مسارًا أكثر خطورة من COVID-19 أو تضعف تأثير اللقاحات. ومع ذلك، أوصى الأطباء بالاهتمام بأعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر وفقدان أو تغير حاسة الشم والتذوق.

في أواخر الأسبوع الماضي، أبلغت ولاية ماهاراشترا عن ظهور متغير دلتا زائد (B.1.617.2.1). يتميز بوجود طفرة K417N في البروتين S ويمكن أن تقلل من نشاط المصل والأجسام المضادة للأشخاص الذين أصيبوا بالمرض وتم تطعيمهم.

هذا وأدرجت منظمة الصحة العالمية أربعة طفرات في سارس - CoV-2 على أنها "مثيرة للقلق": سلالات ألفا (بريطانية) وبيتا (جنوب أفريقية) وغاما (برازيلية) ودلتا (هندية). هذه الأخيرة تستمر في التحور.

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