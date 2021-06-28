دولي

شاهد: حريق كبير يندلع قرب محطة مترو بجنوب لندن

شاهد: حريق كبير يندلع قرب محطة مترو بجنوب لندن
رام الله - دنيا الوطن
قالت فرقة الإطفاء بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم الإثنين، إن حريقا هائلا اندلع قرب محطة مترو بجنوب لندن، ما أدى إلى تحويل مسار القطارات.

وقالت الشرطة إن 10 سيارات إطفاء تتصدى للحريق الذي اندلع في أحد الممرات بالقرب من منطقة "إيليفنت آند كاسل" في جنوب لندن.

وأظهرت لقطات فيديو على "تويتر" انفجارا وكرة من النار مندلعة من الممر.

وبحسب (روسيا اليوم)، فإن نشوب الحريق قد يكون بسبب عطل ميكانيكي في أحد المحركات المشغلة للكهرباء بالمحطة، فيما لا توجد أي إشارة لوقوع ضحايا أو مصابين جراء الحادث.


 



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