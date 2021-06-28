شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير خضر عدنان

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير خضر عدنان
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، عن الأسير خضر عدنان (43 عامًا) من بلدة عرابة جنوب جنين، بعد أن أمضى شهرا كاملا في الاعتقال الإداري.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور: "إن قوات الاحتلال اعتقلت عدنان في 29 أيار الماضي على حاجز ما يسمى "شافي شمرون" قرب مدينة نابلس، وخاض عدنان إضرابًا مفتوحًا عن الطعام رفضًا لاعتقاله استمر لمدة 25 يومًا حتى 23 حزيران الجاري، وعلق إضرابه عن الطعام بعد حصول محاميه على قرار جوهري بعدم تجديد اعتقاله الإداري والإفراج عنه اليوم"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار سمور، إلى أن الشيخ خضر اعتقل سابقا اثني عشر اعتقالًا في سجون الاحتلال، وهو مفجّر معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي من دون توجيه اتهام، وحقق انتصارات نوعية في ثلاثة إضرابات سابقة خاضها في الأسر، تكللت برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية.

أخبار ذات صلة

وزير العمل: قدمت استقالتي لرئيس الوزراء ولكن تم رفضها

وزير العمل: قدمت استقالتي لرئيس الوزراء ولكن تم رفضها

ناشطون اميركيون يحذرون من مشروع امريكي لمعاقبة الدول العربية الرافضة للتطبيع مع إسرائيل

ناشطون اميركيون يحذرون من مشروع امريكي لمعاقبة الدول العربية الرافضة للتطبيع مع إسرائيل

الاتحاد الأوروبي يمدد صلاحيات بعثتيْن له بالأراضي الفلسطينية.. هذه تفاصيلهما

الاتحاد الأوروبي يمدد صلاحيات بعثتيْن له بالأراضي الفلسطينية.. هذه تفاصيلهما

عائلة نزار بنات: الرئيس عباس لم يكترث بجريمة القتل ولم يتصل بنا معزياً

عائلة نزار بنات: الرئيس عباس لم يكترث بجريمة القتل ولم يتصل بنا معزياً

تفاصيل لقاء هنية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

تفاصيل لقاء هنية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

الخارجية: المقدسيون اسقطوا الضم وقرارات إدارة ترامب

الخارجية: المقدسيون اسقطوا الضم وقرارات إدارة ترامب

اشتية يوعز بالتشديد على التزام القادمين من دول الخليج بالحجر المنزلي 14 يوماً

اشتية يوعز بالتشديد على التزام القادمين من دول الخليج بالحجر المنزلي 14 يوماً

فيديو.. طلبة الثانوية العامة: امتحان الرياضيات لم يراع الفروقات الفردية

فيديو.. طلبة الثانوية العامة: امتحان الرياضيات لم يراع الفروقات الفردية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير يدعو لأوسع مشاركة يوم الثلاثاء نصرة للأسير الغضنفر أبو عطوان

نادي الأسير يدعو لأوسع مشاركة يوم الثلاثاء نصرة للأسير الغضنفر أبو عطوان

غزة: الاحتلال يدخل شاحنات محملة بوقود الكهرباء وبعض المستلزمات الزراعية والمواشي

غزة: الاحتلال يدخل شاحنات محملة بوقود الكهرباء وبعض المستلزمات الزراعية والمواشي

مستوطنون يقطعون أشجاراً ويسرقون معدات مياه وكهرباء بنابلس

مستوطنون يقطعون أشجاراً ويسرقون معدات مياه وكهرباء بنابلس

رام الله: العثور على فتاةٍ متوفية داخل غرفتها

رام الله: العثور على فتاةٍ متوفية داخل غرفتها

كهرباء غزة تكشف عن موعد البدء بتطبيق جدول 8 ساعات

كهرباء غزة تكشف عن موعد البدء بتطبيق جدول 8 ساعات

تيسير خالد يدعو اللجنة التنفيذية إلى الاطلاع بدورها واحتواء الموقف وتداعياته‎‎‎‎

تيسير خالد يدعو اللجنة التنفيذية إلى الاطلاع بدورها واحتواء الموقف وتداعياته‎‎‎‎

بذريعة استكمال التحقيق.. تمديد توقيف المعتقل المصاب محمد عرندة لثمانية أيام

بذريعة استكمال التحقيق.. تمديد توقيف المعتقل المصاب محمد عرندة لثمانية أيام

وفاتان و130 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

وفاتان و130 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

منوعات

شاهد: أحلام تثير الحيرة بصورها مع لجين عمران وتعليقها &#34;مفاجأة قريباً&#34;

شاهد: أحلام تثير الحيرة بصورها مع لجين عمران وتعليقها "مفاجأة قريباً"

لهذا السبب.. إليسا تتحدى رجال الأمن وهذا ما حدث

لهذا السبب.. إليسا تتحدى رجال الأمن وهذا ما حدث

بعد التنمر.. شاهد كيف رد أيمن بهجت قمر على صورة فيروز

بعد التنمر.. شاهد كيف رد أيمن بهجت قمر على صورة فيروز

شاهد كيف أعلن شقيق ياسمين عبد العزيز انتهاء خلافاته مع أحمد العوضي

شاهد كيف أعلن شقيق ياسمين عبد العزيز انتهاء خلافاته مع أحمد العوضي

شاهد: علا غانم في نوبة بكاء على الهواء مباشرة لهذا السبب

شاهد: علا غانم في نوبة بكاء على الهواء مباشرة لهذا السبب

ما حقيقة منع حمو بيكا من الغناء مع الموسيقيين؟

ما حقيقة منع حمو بيكا من الغناء مع الموسيقيين؟

ما حقيقة مشاركة بدرية طلبة في لعبة &#34;بابجي&#34;؟

ما حقيقة مشاركة بدرية طلبة في لعبة "بابجي"؟

وفاة المخرجة المصرية اعتماد خورشيد بعد صراعها مع المرض

وفاة المخرجة المصرية اعتماد خورشيد بعد صراعها مع المرض

ما حقيقة زواج حسام حبيب على شيرين عبدالوهاب؟

ما حقيقة زواج حسام حبيب على شيرين عبدالوهاب؟

شاهد: زينة عماد تشعل مواقع التواصل بعد غنائها مع محمد حماقي بجدة

شاهد: زينة عماد تشعل مواقع التواصل بعد غنائها مع محمد حماقي بجدة

عربي

الخرطوم ترحب بإعلان واشنطن عودة علاقتها مع السودان إلى الوضع الطبيعي

الخرطوم ترحب بإعلان واشنطن عودة علاقتها مع السودان إلى الوضع الطبيعي

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) اليومية تتخطى الـ1315 وتسجيل 14 وفاة

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) اليومية تتخطى الـ1315 وتسجيل 14 وفاة

العراق: الكاظمي يعتبر الضربات الأمريكية &#34;انتهاكا سافراً&#34; لسيادة بلاده

العراق: الكاظمي يعتبر الضربات الأمريكية "انتهاكا سافراً" لسيادة بلاده

تفاصيل الاتصال الهاتفي الأول بين السيسي وبينت.. ما علاقة غزة؟

تفاصيل الاتصال الهاتفي الأول بين السيسي وبينت.. ما علاقة غزة؟