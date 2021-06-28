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دولي

الهند تعزز قواتها على الحدود مع الصين

الهند تعزز قواتها على الحدود مع الصين
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهند ما لا يقل عن 50 ألف جندي إضافي على الحدود مع الصين في الأشهر الأخيرة لتعزيز موقعها في المنطقة، وارتفع عدد قواتها هناك إلى 200 ألف عسكري.

وذكرت صحيفة (مينت) الأمريكية اليوم الاثنين، أن وزارة الدفاع الهندية نشرت قوات ووحدات جوية في ثلاث مناطق حدودية.

وأوضحت أن عدد عدد القوات التي باتت تتمكز حاليا على المناطق الحدودية مع الصين بلغ 200 ألف عسكري، أي بزيادة قدرها 40% عن العام الماضي.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تحددها أن الصين أرسلت مؤخرا قوات إضافية إلى المناطق المتنازع عليها على الحدود مع الهند في سفوح جبال الهيمالايا.

وبحسب المصادر ذاتها تبني الصين ملاجئ ومهابط طائرات في المناطق الحدودية المجاورة للهند.

هذا ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية من الجانبين على هذه المعلومات.

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