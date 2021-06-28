الصحة السعودية: إصابات (كورونا) اليومية تتخطى الـ1315 وتسجيل 14 وفاة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، فيما تم رصد تعافي 1290 حالة، ووفاة 14 حالة في المملكة، خلال آخر 24 ساعة.ووفقا لإحصاء الصحة السعودية اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 484539 إصابة، من بينها 11204 حالة نشطة، معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1438 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).في حين أن إجمالي حالات التعافي بلغ 465546 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7789 حالة وفاة.