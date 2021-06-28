تفاصيل لقاء هنية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية









رام الله - دنيا الوطنزار إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ووفد قيادة الحركة، صباح اليوم الإثنين، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب في السراي الحكومي في العاصمة اللبنانية بيروت.ورحب دياب بزيارة وفد حركة حماس، مشيدًا بالصمود البطولي والانتصار الذي حققه الشعب الفلسطيني خلال المعركة الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي، وأكد تمسك لبنان بالموقف التاريخي الوطني الداعم للقضية الفلسطينية.من جهته، ثمّن رئيس المكتب السياسي لحماس موقف لبنان الرسمي والشعبي الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدًا على رفض الشعب الفلسطيني لكافة مشاريع التوطين والتهجير والوطن البديل، وعلى أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف في هذا البلد الكريم.وقال هنية: "إن معركة سيف القدس جاءت كردّ طبيعي على عدوان الاحتلال على حي الشيخ جراح في القدس المحتلة والمصلين في الأقصى المبارك"، مشددًا على أن المقاومة هي الخيار الوحيد لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة، وحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال وجرائمه.وشدّد هنية حرص حركته على إتمام المصالحة الفلسطينية، وتوحيد الموقف الفلسطيني لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن وحدة الموقف هي أولى الخطوات الميدانية للانتصار على الاحتلال الإسرائيلي.ودعا هنية الحكومة اللبنانية إلى تسهيل حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يتقاسمون مع أهلهم وإخوانهم اللبنانيين الآمال والآلام، ومنحهم الحقوق الإنسانية والاجتماعية لحين العودة إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها بفعل الاحتلال الإسرائيلي.