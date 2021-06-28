عاجل

  • عائلة نزار بنات: بيان محافظ الخليل بعد قتل نزار فضيحة له وأراد التغطية على الجريمة

  • عائلة نزار بنات: نزار قُتل وهو نائم ويجب اعتقال كل العناصر التي نفذت الاعتقال والقتل

  • والد نزار بنات: نرفض لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة لأن كل أطرافها من السلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يوعز بالتشديد على التزام القادمين من دول الخليج بالحجر المنزلي 14 يوماً

اشتية يوعز بالتشديد على التزام القادمين من دول الخليج بالحجر المنزلي 14 يوماً
رام الله - دنيا الوطن
أعرب رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية باسم مجلس الوزراء عن مشاطرته عائلة المرحوم نزار بنات مشاعر الحزن والمواساة بوفاة ابنها الذي توفي خلال عملية اعتقاله. وقال خلال كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الاثنين: "باسم مجلس الوزراء نتقدم من عائلة المرحوم نزار بالعزاء ونشاطرها مشاعر الحزن والمواساة بوفاته".

وأكد رئيس الوزراء أن لجنة التحقيق التي شكلت في وفاة المواطن نزار تقوم بعملها بكل مهنية وشفافية من أجل تبيان الحقيقة، ووضع الأمور في نصابها ضمن إطار القانون الفلسطيني، وأنه ستتم إحالة كل من تثبت علاقته بهذا الأمر الى الجهات القضائية المختصة بما يعطي لكل ذي حق حقه، مطالباً اللجنة بإنجاز تقريرها خلال اليومين القادمين.

وشدد رئيس الوزراء على احترام حق المواطنين بالتعبير عن آرائهم وفق الأصول الديمقراطية، التي هي جزء من ثقافة شعبنا، داعيا لاحترام استقلال القضاء وقراراته، واحترام حرية الصحافة والإعلام وعمل الصحفيين بحرية وفق القواعد والأصول المهنية، ومطالبا الجميع بالتحلي بروح المسؤولية العالية، وألا يتم حرف الأمور لصالح أجندات سياسية وحملات التشهير المأجورة، وإبقاء جهدنا الوطني منصبا في مواجهة الاحتلال وأدواته الاستعمارية في القدس وفلسطين عامة".

كما أكد رئيس الوزراء "محاسبة من يتجاوز القانون بما يعرض حياة الناس للخطر"، مشيدا "بالمؤسسة الأمنية ذات العقيدة الوطنية والتي ستبقى الستار الواقي لمشروعنا الوطني، وعلينا جميعا حمايتها وحماية هذا المشروع".

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تعمل على تجسيد انضمام دولة فلسطين الى البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب دون أية تحفظات، وشيوع ثقافة التعددية وحكم القانون والاحتكام للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي وقعتها فلسطين.

وحول الحالة الوبائية في فلسطين، فقد حذر رئيس الوزراء من نذر تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا تعرف بـ “المتحور الهندي"، تضرب المنطقة والعالم، حيث سُجلت في فلسطين إصابتان منها، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر، والحرص على التباعد وارتداء الكمامة، لتفادي الدخول في دوامة الإصابات والاغلاقات مرة أخرى.

وطالب رئيس الوزراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيئات الأمم المتحدة بالعمل الحثيث للإفراج عن الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم الـ 55 على التوالي.

وهنأ رئيس الوزراء جبهة النضال الشعبي بانعقاد مؤتمرها الثاني عشر وإعادة انتخاب أحمد مجدلاني أميناً عاماً للجبهة.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية في المحافل الدولية الرامية لتحشيد الدعم للقضية الفلسطينية والتزام دول العالم بقرار مجلس الامن رقم 2334 المناهض للاستيطان في الأراضي المحتلة، والبيان الصادر عن دول عدم الانحياز والذي أكد على دعم الجهود التي تبذلها دولة فلسطين في الساحة الدولية من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية التي شهدت الإصابات فيها انخفاضا كبيرا وكذلك تدني نسبة الإشغال في المستشفيات، وتحذيرات وزارة الصحة من نذر وصول حالات من" المتحور الهندي " من الفايروس، حيث أوعز رئيس الوزراء لوزيرة الصحة بالتشديد على التزام القادمين من دول الخليج بالحجز المنزلي لمدة أربعة عشر يوما منعا لتفشي النسخ المتحورة من الفيروس.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1. اعتماد توصيات اللجنة الوزارية الاجتماعية الدائمة بتخصيص الاحتياجات المالية لعدد من الجمعيات العاملة في التنمية الاجتماعية.

2. اعتماد الرمز البريدي Code Postal في فلسطين كجزء أساسي من معلومات العَنْوَنَة.

3. اعتماد التعريف والتصنيف الوطني للمنشآت الاقتصادية وفق معايير تنسجم مع بيئة الأعمال الفلسطينية وبناءً على دراسات محلية وإقليمية.

4. اعتماد توصيات مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتدريب المهني وبدء عمل الهيئة والتواصل مع جميع الجهات المعنية وتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لذلك.

5. المصادقة على الاحالة النهائية لعدد من مشاريع البنية التحتية في عدة مجالات منها التعليم والمياه والزراعة والرياضة.

6. المصادقة على خطة التدقيق والرقابة على عدد من المواصفات الإلزامية والمكلفة بها وزارات الاقتصاد والصحة والزراعة.

7. المصادقة على أذونات الشراء لعدد من الفلسطينيين غير الحاملين للهوية الفلسطينية.

8. إحالة عدد من مشاريع القوانين والأنظمة لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.

9. تخصيص مبلغ 16 مليون دولار من الصناديق العربية لمشاريع صحية وطرق والمخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة.


أخبار ذات صلة

تفاصيل لقاء هنية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

تفاصيل لقاء هنية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

الخارجية: المقدسيون اسقطوا الضم وقرارات إدارة ترامب

الخارجية: المقدسيون اسقطوا الضم وقرارات إدارة ترامب

فيديو.. طلبة الثانوية العامة: امتحان الرياضيات لم يراع الفروقات الفردية

فيديو.. طلبة الثانوية العامة: امتحان الرياضيات لم يراع الفروقات الفردية

نادي الأسير يدعو لأوسع مشاركة يوم الثلاثاء نصرة للأسير الغضنفر أبو عطوان

نادي الأسير يدعو لأوسع مشاركة يوم الثلاثاء نصرة للأسير الغضنفر أبو عطوان

غزة: الاحتلال يدخل شاحنات محملة بوقود الكهرباء وبعض المستلزمات الزراعية والمواشي

غزة: الاحتلال يدخل شاحنات محملة بوقود الكهرباء وبعض المستلزمات الزراعية والمواشي

مستوطنون يقطعون أشجاراً ويسرقون معدات مياه وكهرباء بنابلس

مستوطنون يقطعون أشجاراً ويسرقون معدات مياه وكهرباء بنابلس

رام الله: العثور على فتاةٍ متوفية داخل غرفتها

رام الله: العثور على فتاةٍ متوفية داخل غرفتها

كهرباء غزة تكشف عن موعد البدء بتطبيق جدول 8 ساعات

كهرباء غزة تكشف عن موعد البدء بتطبيق جدول 8 ساعات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير يدعو لأوسع مشاركة يوم الثلاثاء نصرة للأسير الغضنفر أبو عطوان

نادي الأسير يدعو لأوسع مشاركة يوم الثلاثاء نصرة للأسير الغضنفر أبو عطوان

غزة: الاحتلال يدخل شاحنات محملة بوقود الكهرباء وبعض المستلزمات الزراعية والمواشي

غزة: الاحتلال يدخل شاحنات محملة بوقود الكهرباء وبعض المستلزمات الزراعية والمواشي

مستوطنون يقطعون أشجاراً ويسرقون معدات مياه وكهرباء بنابلس

مستوطنون يقطعون أشجاراً ويسرقون معدات مياه وكهرباء بنابلس

تيسير خالد يدعو اللجنة التنفيذية إلى الاطلاع بدورها واحتواء الموقف وتداعياته‎‎‎‎

تيسير خالد يدعو اللجنة التنفيذية إلى الاطلاع بدورها واحتواء الموقف وتداعياته‎‎‎‎

بذريعة استكمال التحقيق.. تمديد توقيف المعتقل المصاب محمد عرندة لثمانية أيام

بذريعة استكمال التحقيق.. تمديد توقيف المعتقل المصاب محمد عرندة لثمانية أيام

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

حنا عيسى: مبررات إسرائيلية دائمة للاستراتيجيات الاستيطانية

حنا عيسى: مبررات إسرائيلية دائمة للاستراتيجيات الاستيطانية

&#34;إمباكت&#34; الدولية: إسرائيل عمدت إلى استهداف القطاع الصحي والبنية التحتية خلال هجومها على غزة

"إمباكت" الدولية: إسرائيل عمدت إلى استهداف القطاع الصحي والبنية التحتية خلال هجومها على غزة

منوعات

شاهد: أحلام تثير الحيرة بصورها مع لجين عمران وتعليقها &#34;مفاجأة قريباً&#34;

شاهد: أحلام تثير الحيرة بصورها مع لجين عمران وتعليقها "مفاجأة قريباً"

لهذا السبب.. إليسا تتحدى رجال الأمن وهذا ما حدث

لهذا السبب.. إليسا تتحدى رجال الأمن وهذا ما حدث

بعد التنمر.. شاهد كيف رد أيمن بهجت قمر على صورة فيروز

بعد التنمر.. شاهد كيف رد أيمن بهجت قمر على صورة فيروز

شاهد كيف أعلن شقيق ياسمين عبد العزيز انتهاء خلافاته مع أحمد العوضي

شاهد كيف أعلن شقيق ياسمين عبد العزيز انتهاء خلافاته مع أحمد العوضي

شاهد: علا غانم في نوبة بكاء على الهواء مباشرة لهذا السبب

شاهد: علا غانم في نوبة بكاء على الهواء مباشرة لهذا السبب

ما حقيقة منع حمو بيكا من الغناء مع الموسيقيين؟

ما حقيقة منع حمو بيكا من الغناء مع الموسيقيين؟

ما حقيقة مشاركة بدرية طلبة في لعبة &#34;بابجي&#34;؟

ما حقيقة مشاركة بدرية طلبة في لعبة "بابجي"؟

وفاة المخرجة المصرية اعتماد خورشيد بعد صراعها مع المرض

وفاة المخرجة المصرية اعتماد خورشيد بعد صراعها مع المرض

ما حقيقة زواج حسام حبيب على شيرين عبدالوهاب؟

ما حقيقة زواج حسام حبيب على شيرين عبدالوهاب؟

شاهد: زينة عماد تشعل مواقع التواصل بعد غنائها مع محمد حماقي بجدة

شاهد: زينة عماد تشعل مواقع التواصل بعد غنائها مع محمد حماقي بجدة

عربي

الملكة رانيا تهنئ الأمير الحسين بعيد ميلاده

الملكة رانيا تهنئ الأمير الحسين بعيد ميلاده

قمة الأردن ومصر والعراق: ندعم الفلسطينيين للحصول على حقوقهم بإقامة دولتهم المستقلة

قمة الأردن ومصر والعراق: ندعم الفلسطينيين للحصول على حقوقهم بإقامة دولتهم المستقلة

التحالف العربي: الدفاعات السعودية تحبط هجوماً جديداً للحوثيين على خميس مشيط

التحالف العربي: الدفاعات السعودية تحبط هجوماً جديداً للحوثيين على خميس مشيط

السعودية تسجل 1218 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1218 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا