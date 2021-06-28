دولي

إلغاء الكمامات بالأماكن الخارجية.. إيطاليا تعلن كل مناطقها "منخفضة المخاطر"

إلغاء الكمامات بالأماكن الخارجية.. إيطاليا تعلن كل مناطقها "منخفضة المخاطر"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصبحت إيطاليا الاثنين، بكل مناطقها، "منخفضة المخاطر" لناحية انتشار فيروس (كورونا)، ولم يعد وضع الكمامات في الأماكن الخارجية إلزاميا، ما يمثل مرحلة بارزة بالنسبة إلى أول دولة أوروبية ضربها الوباء في شباط/فبراير 2020.

ففي مرسوم دخل حيز التنفيذ الاثنين، صنفت وزارة الصحة، للمرة الأولى، كل منطقة من مناطق إيطاليا العشرين على أنها "بيضاء"، ما يدل على انخفاض المخاطر، وذلك بموجب نظام التصنيف المرمز بالألوان في البلاد والذي يقيّم مخاطر انتشار (كوفيد-19)، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وقبل أشهر، شكلت إيطاليا رمزا للمعاناة جراء (كورونا)، غير أنها شهدت انخفاضا كبيرا في الإصابات والوفيات في الأسابيع الأخيرة. وبعد فترة طويلة من الإغلاق لمكافحة الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا، تم تخفيف القيود في جميع أنحاء إيطاليا أواخر الشهر الماضي.

وبعد منع السياح من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان منذ فترة طويلة من دخول البلاد، يعود هؤلاء الآن بعد أن ألغت الحكومة شرط الحجر الصحي للزوار الذين تلقوا الطعم أو لأولئك الذين لديهم نتائج اختبارات سلبية.

وهذا يعني أن الكمامات لن تكون إلزامية بعد الآن في الأماكن الخارجية، وهو نبأ لاقى ترحيبا في أنحاء البلاد، خصوصاً أن من المتوقع أن تؤدي موجة الحر المستمرة إلى دفع درجات الحرارة إلى ما يزيد عن 40 درجة مئوية في بعض المناطق الجنوبية هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من التقدم المحرز، حض وزير الصحة روبرتو سبيرانزا الإيطاليين على اليقظة. 

وكتب بعد توقيع المرسوم السبت "إنها نتيجة مشجعة ولكن الحيطة والحذر لا يزالان مطلوبين، خاصة بسبب النسخ المتحورة الجديدة". وأضاف أن "المعركة لم يتم كسبها بعد".

وتوفي في إيطاليا أكثر من 127 ألف شخص بسبب المضاعفات المرتبطة بـ (كوفيد-19) بينما أصيب به أكثر من أربعة ملايين شخص.

أخبار ذات صلة

كورونا عالميا: 3 ملايين و939 ألف وفاة و181 مليونا و872 ألف إصابة

كورونا عالميا: 3 ملايين و939 ألف وفاة و181 مليونا و872 ألف إصابة

إسرائيل: (كابينت كورونا) يقرر عدم فرض المزيد من القيود الصحية

إسرائيل: (كابينت كورونا) يقرر عدم فرض المزيد من القيود الصحية

الصحة الإيطالية ترصد 782 إصابة و14 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الإيطالية ترصد 782 إصابة و14 وفاة جديدة بـ(كورونا)

شاهد: مصرع خمسة أشخاص جراء سقوط منطاد بأمريكا

شاهد: مصرع خمسة أشخاص جراء سقوط منطاد بأمريكا

على خلفية قانون يتعلق بأملاك يهودية.. الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير البولندي في تل أبيب

على خلفية قانون يتعلق بأملاك يهودية.. الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير البولندي في تل أبيب

(كورونا عالميًا): 3 ملايين و933 ألف وفاة و181 مليونا و561 ألف إصابة

(كورونا عالميًا): 3 ملايين و933 ألف وفاة و181 مليونا و561 ألف إصابة

إسرائيل: وزارة الصحة تعلن بدء الموجة الرابعة من جائحة (كورونا)

إسرائيل: وزارة الصحة تعلن بدء الموجة الرابعة من جائحة (كورونا)

إسرائيل: الأحزاب المتشددة دينياً تبلغ نتنياهو بأنها ستصوت ضد قانون &#34;لم الشمل&#34;

إسرائيل: الأحزاب المتشددة دينياً تبلغ نتنياهو بأنها ستصوت ضد قانون "لم الشمل"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير يدعو لأوسع مشاركة يوم الثلاثاء نصرة للأسير الغضنفر أبو عطوان

نادي الأسير يدعو لأوسع مشاركة يوم الثلاثاء نصرة للأسير الغضنفر أبو عطوان

غزة: الاحتلال يدخل شاحنات محملة بوقود الكهرباء وبعض المستلزمات الزراعية والمواشي

غزة: الاحتلال يدخل شاحنات محملة بوقود الكهرباء وبعض المستلزمات الزراعية والمواشي

مستوطنون يقطعون أشجاراً ويسرقون معدات مياه وكهرباء بنابلس

مستوطنون يقطعون أشجاراً ويسرقون معدات مياه وكهرباء بنابلس

تيسير خالد يدعو اللجنة التنفيذية إلى الاطلاع بدورها واحتواء الموقف وتداعياته‎‎‎‎

تيسير خالد يدعو اللجنة التنفيذية إلى الاطلاع بدورها واحتواء الموقف وتداعياته‎‎‎‎

بذريعة استكمال التحقيق.. تمديد توقيف المعتقل المصاب محمد عرندة لثمانية أيام

بذريعة استكمال التحقيق.. تمديد توقيف المعتقل المصاب محمد عرندة لثمانية أيام

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

حنا عيسى: مبررات إسرائيلية دائمة للاستراتيجيات الاستيطانية

حنا عيسى: مبررات إسرائيلية دائمة للاستراتيجيات الاستيطانية

&#34;إمباكت&#34; الدولية: إسرائيل عمدت إلى استهداف القطاع الصحي والبنية التحتية خلال هجومها على غزة

"إمباكت" الدولية: إسرائيل عمدت إلى استهداف القطاع الصحي والبنية التحتية خلال هجومها على غزة

منوعات

شاهد: أحلام تثير الحيرة بصورها مع لجين عمران وتعليقها &#34;مفاجأة قريباً&#34;

شاهد: أحلام تثير الحيرة بصورها مع لجين عمران وتعليقها "مفاجأة قريباً"

لهذا السبب.. إليسا تتحدى رجال الأمن وهذا ما حدث

لهذا السبب.. إليسا تتحدى رجال الأمن وهذا ما حدث

بعد التنمر.. شاهد كيف رد أيمن بهجت قمر على صورة فيروز

بعد التنمر.. شاهد كيف رد أيمن بهجت قمر على صورة فيروز

شاهد كيف أعلن شقيق ياسمين عبد العزيز انتهاء خلافاته مع أحمد العوضي

شاهد كيف أعلن شقيق ياسمين عبد العزيز انتهاء خلافاته مع أحمد العوضي

شاهد: علا غانم في نوبة بكاء على الهواء مباشرة لهذا السبب

شاهد: علا غانم في نوبة بكاء على الهواء مباشرة لهذا السبب

ما حقيقة منع حمو بيكا من الغناء مع الموسيقيين؟

ما حقيقة منع حمو بيكا من الغناء مع الموسيقيين؟

ما حقيقة مشاركة بدرية طلبة في لعبة &#34;بابجي&#34;؟

ما حقيقة مشاركة بدرية طلبة في لعبة "بابجي"؟

وفاة المخرجة المصرية اعتماد خورشيد بعد صراعها مع المرض

وفاة المخرجة المصرية اعتماد خورشيد بعد صراعها مع المرض

ما حقيقة زواج حسام حبيب على شيرين عبدالوهاب؟

ما حقيقة زواج حسام حبيب على شيرين عبدالوهاب؟

شاهد: زينة عماد تشعل مواقع التواصل بعد غنائها مع محمد حماقي بجدة

شاهد: زينة عماد تشعل مواقع التواصل بعد غنائها مع محمد حماقي بجدة

عربي

الملكة رانيا تهنئ الأمير الحسين بعيد ميلاده

الملكة رانيا تهنئ الأمير الحسين بعيد ميلاده

قمة الأردن ومصر والعراق: ندعم الفلسطينيين للحصول على حقوقهم بإقامة دولتهم المستقلة

قمة الأردن ومصر والعراق: ندعم الفلسطينيين للحصول على حقوقهم بإقامة دولتهم المستقلة

التحالف العربي: الدفاعات السعودية تحبط هجوماً جديداً للحوثيين على خميس مشيط

التحالف العربي: الدفاعات السعودية تحبط هجوماً جديداً للحوثيين على خميس مشيط

السعودية تسجل 1218 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1218 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا