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العراق: الكاظمي يعتبر الضربات الأمريكية "انتهاكا سافراً" لسيادة بلاده

العراق: الكاظمي يعتبر الضربات الأمريكية "انتهاكا سافراً" لسيادة بلاده
قصف أمريكي لمواقع الحشد الشعبي بالعراق
رام الله - دنيا الوطن
ندد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي الاثنين بالضربات الأمريكية على فصائل عراقية مدعومة من إيران، معتبرا أنها "انتهاك سافر لسيادة العراق".

وتضمن بيان صادر عن مكتبه "يجدد العراق رفضه أن يكون ساحة لتصفية الحسابات ويتمسك بحقه في السيادة على أراضيه ومنع استخدامها كساحة لردود الفعل والاعتداءات داعيا إلى "التهدئة وتجنب التصعيد بكل أشكاله"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

ويوم الأحد أعلنت واشنطن أنها شنت غارات جوية موجهة استهدفت "منشآت تستخدمها قوات الحشد الشعبي، على الحدود السورية العراقية، مشيرة إلى أن هذه الضربات أذن بها الرئيس جو بايدن في أعقاب الهجمات المستمرة على المصالح الأمريكية.

بدوره أعلن الحشد الشعبي العراقي في بيان اليوم الاثنين مقتل عدد من مقاتليه في ضربات نفذتها الولايات المتحدة، وقال: إنها "استهدفت مقرات اللواء الرابع عشر" على الحدود العراقية السورية.

وتعتبر هذه الضربات الجوية ثاني هجوم أمريكي من نوعه على فصائل مدعومة من إيران في سوريا، منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه.

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