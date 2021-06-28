غزة: الاحتلال يدخل شاحنات محملة بوقود الكهرباء وبعض المستلزمات الزراعية والمواشي

رام الله - دنيا الوطنقال رامي أبو الريش مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، إن الاحتلال سمح صباح اليوم، بإدخال شاحنات محملة بوقود الكهرباء وبعض المستلزمات الزراعية والمواشي.وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، أنه تم إدخال عشر شاحنات محملة بالوقود القطري الخاص بتشغيل محطة توليد الكهرباء والوقود الخاص بشركات القطاع الخاص وسيستمر دخولها حتى مساء اليوم الاثنين.وشدد أبو كرش على أن هناك وعوداً بعودة العمل في معبر كرم أبو سالم التجاري كما كان قبل معركة سيف القدس الأخيرة.وتابع: "الاحتلال ما زال يبقي على منع إدخال المواد الخاصة بالمصنوعات التجارية والبلاستكية والورقية والخشبية ولا زال يستمر أيضاً بمنع إدخال المواد ذات الاستخدام المزدوج منذ سنوات تحت ذرائع أمنية واهية".