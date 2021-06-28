شؤون فلسطينية

مستوطنون يقطعون أشجاراً ويسرقون معدات مياه وكهرباء بنابلس

مستوطنون يقطعون أشجاراً ويسرقون معدات مياه وكهرباء بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
أقدم مستوطنون، الليلة، على قطع أشجار مثمرة، وسرقة مضخة مياه، وأسلاك كهرباء في قرية جالود جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، ان عددا من مستوطني (احيا) المقامة على أراضي المواطنين في القرية، اقتحموا البلدة، وقطعوا أشجار زيتون وعنب، وسرقوا مضخة مياه، وأسلاك كهرباء، في محيط بركس اغنام تعود ملكيته للمواطن هاشم احمد عبد الهادي حمود.

وذكر، ان المنطقة القريبة من مدرسة جالود تتعرض بشكل متكرر لاعتداءات المستوطنين، الذين يستهدفون المواطنين وممتلكاتهم.

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