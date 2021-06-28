رام الله: العثور على فتاةٍ وجدت متوفية داخل غرفتها

رام الله - دنيا الوطنفتحت الشرطة والنيابة العامة تحقيقاً بالعثور على فتاةٍ (16 عاماً) وجدت متوفية داخل غرفتها في بلدة أبو قش شمال مدينة رام الله.وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد، لؤي ارزيقات إن قوة من الشرطة وفريق الأدلة من المباحث الجنائية وضباط التحقيق تحركت بعد وصول إشارة لغرفة عمليات شرطة المحافظة بوصول فتاةٍ متوفيةٍ إلى المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله للكشف على جثة الفتاة وتم إعلام النيابة العامة بذلك.وأضاف ارزيقات، أنه تم فتح تحقيق من قبل النيابة العامة والشرطة للوقوف على ملابسات الحادثة.