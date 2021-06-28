مرشح عن قائمة فتح: يجب الحذر من المحاولات المشبوهة التي تستهدف وحدة شعبنا

دعا د.محمد راضي أبو ريدة المرشح عن قائمة فتح لانتخابات التشريعي، التي كان مقرراً أن تجرى في 22 من آيار/مايو الماضي، الى ضرورة الاحتكام الى القانون وانتظار نتائج لجنة التحقيق التي دعا لها الرئيس محمود عباس، وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن ومقدراته وذلك تعليقاً على ما يجري من أحداث في الضفة الغربية .





وطالب أبو ريدة في بيان صحفي مقتضب أبناء شعبنا لليقظة والحذر من المحاولات الخطيرة والمشبوهة التي تستهدف وحدة شعبنا ،لافتات إلى أن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لحماية وصيانة مشروعنا التحرري القائم على تحديد الأولويات بالتناقض المركزي مع المحتل.





وأكد على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي ، مشيراً إلى انها مسؤولية جميع الغيورين على الوطن ومقدراته.

رام الله - دنيا الوطن