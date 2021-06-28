بذريعة استكمال التحقيق.. تمديد توقيف المعتقل المصاب محمد عرندة لثمانية أيام

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر الإثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية مددت توقيف المعتقل المصاب محمد أنور محمد عرندة من بلدة عينبوس قضاء نابلس، لثمانية أيام بذريعة استكمال التحقيق معه.وأشارت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المعتقل عرندة محتجز حالياً داخل مشفى "بلنسون" الإسرائيلي، وهو بوضع صحي مستقر.من الجدير ذكره أن جيش الاحتلال كان قد اعتقل الشاب عرندة بتاريخ 25/6/2021، بعد إطلاق النار وإصابته في قدمه اليسرى وبطنه.