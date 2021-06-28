تفاصيل الاتصال الهاتفي الأول بين السيسي وبينت.. ما علاقة غزة؟

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، اليوم الإثنين، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أجرى اليوم اتصالًا هاتفيًا مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينت، وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه.وقال راضي، وفق ما نقلت وكالة (الشرق الأوسط): "إن الرئيس السيسي أكد خلال الاتصال الهاتفي على دعم مصر لكافة جهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط".وأكد السيسي، على أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك أهمية دعم الجهود المصرية لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، وكذلك تم التطرق لتطور العلاقات الثنائية.وقال مكتب بينت: "أجرى رئيس الوزراء نفتالي بينت اتصالا هاتفيا مع عبد الفتاح السيسي، الذي هنأه على توليه منصبه، وبحث الزعيمان مختلف القضايا الثنائية والاقليمية والدولية"٠وأضاف: "شكر رئيس الوزراء بينت السيسي على الدور المهم الذي تلعبه مصر في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة، والجهود التي تبذلها في دورها كوسيط في الملف الفلسطيني، خصوصا على محاولاتها لإيجاد حل لقضية الأسرى الإسرائيليين".