معروف: قرار إعادة فتح الأسواق الشعبية يدخل حيز التنفيذ غدًا الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف: "إن قرار إعادة فتح الأسواق الشعبية سيدخل يوم غدٍ الثلاثاء"، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية ذات العلاقة قد أتمت استعدادها لتنظيم أماكن تجمع الأسواق وفق المحددات الصحية المقررة.وأكد في تصريح صحفي اليوم الإثنين، على ضرورة إبراز العاملين لشهادة التطعيم، مهيبًا بالمواطنين ومرتادي هذه الأسواق الحفاظ على إجراءات السلامة الصحية الشخصية والالتزام بالمحددات الخاصة بتنظيم عمل الأسواق.كما وجَّه التحية للعاملين والتجار في هذه الأسواق على سرعة تجاوبهم والتزامهم بحملة التطعيم ضد الفيروس، قائلًا: "ننتظر تعاونهم التام مع الجهات الحكومية الميدانية، ممثلة في شرطة البلديات وطواقم التفتيش والمتابعة لتنفيذ البروتوكول الصحي الناظم للعمل".وجدد الدعوة بضرورة الحصول على التطعيم ضد الفيروس، لأثره الإيجابي في تعزيز المناعة الصحية وتحصين مجتمعنا في مواجهة أية موجات محتملة لانتشار الفيروس أو طفرات جديدة.