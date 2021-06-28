عاجل

  • الكيلة: وفاتان و130 إصابة جديدة بفيروس كورونا و275 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة

مباشر | حفل تخريج دفعة من ضباط وزارة الداخلية ضمن برنامج التدريب الحتمي بغزة أمس

شؤون فلسطينية

معروف: قرار إعادة فتح الأسواق الشعبية يدخل حيز التنفيذ غدًا الثلاثاء

معروف: قرار إعادة فتح الأسواق الشعبية يدخل حيز التنفيذ غدًا الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف: "إن قرار إعادة فتح الأسواق الشعبية سيدخل يوم غدٍ الثلاثاء"، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية ذات العلاقة قد أتمت استعدادها لتنظيم أماكن تجمع الأسواق وفق المحددات الصحية المقررة.

وأكد في تصريح صحفي اليوم الإثنين، على ضرورة إبراز العاملين لشهادة التطعيم، مهيبًا بالمواطنين ومرتادي هذه الأسواق الحفاظ على إجراءات السلامة الصحية الشخصية والالتزام بالمحددات الخاصة بتنظيم عمل الأسواق.

كما وجَّه التحية للعاملين والتجار في هذه الأسواق على سرعة تجاوبهم والتزامهم بحملة التطعيم ضد الفيروس، قائلًا: "ننتظر تعاونهم التام مع الجهات الحكومية الميدانية، ممثلة في شرطة البلديات وطواقم التفتيش والمتابعة لتنفيذ البروتوكول الصحي الناظم للعمل".

وجدد الدعوة بضرورة الحصول على التطعيم ضد الفيروس، لأثره الإيجابي في تعزيز المناعة الصحية وتحصين مجتمعنا في مواجهة أية موجات محتملة لانتشار الفيروس أو طفرات جديدة. 

أخبار ذات صلة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

حنا عيسى: مبررات إسرائيلية دائمة للاستراتيجيات الاستيطانية

حنا عيسى: مبررات إسرائيلية دائمة للاستراتيجيات الاستيطانية

حنا عيسى: مبررات إسرائيلية دائمة للاستراتيجيات الاستيطانية

حنا عيسى: مبررات إسرائيلية دائمة للاستراتيجيات الاستيطانية

&#34;إمباكت&#34; الدولية: إسرائيل عمدت إلى استهداف القطاع الصحي والبنية التحتية خلال هجومها على غزة

"إمباكت" الدولية: إسرائيل عمدت إلى استهداف القطاع الصحي والبنية التحتية خلال هجومها على غزة

نادي الأسير: الأسير حريبات ما يزال في وضع صحي حرج

نادي الأسير: الأسير حريبات ما يزال في وضع صحي حرج

69 مستوطنًا يقتحمون الأقصى

69 مستوطنًا يقتحمون الأقصى

تفاصيل لقاء هنية والرئيس اللبناني ميشال عون في بيروت

تفاصيل لقاء هنية والرئيس اللبناني ميشال عون في بيروت

عياش يبرق للرئيس معزيا بوفاة المستشار القانوني السابق للرئاسة حسن الغوري

عياش يبرق للرئيس معزيا بوفاة المستشار القانوني السابق للرئاسة حسن الغوري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

حنا عيسى: مبررات إسرائيلية دائمة للاستراتيجيات الاستيطانية

حنا عيسى: مبررات إسرائيلية دائمة للاستراتيجيات الاستيطانية

حنا عيسى: مبررات إسرائيلية دائمة للاستراتيجيات الاستيطانية

حنا عيسى: مبررات إسرائيلية دائمة للاستراتيجيات الاستيطانية

&#34;إمباكت&#34; الدولية: إسرائيل عمدت إلى استهداف القطاع الصحي والبنية التحتية خلال هجومها على غزة

"إمباكت" الدولية: إسرائيل عمدت إلى استهداف القطاع الصحي والبنية التحتية خلال هجومها على غزة

عياش يبرق للرئيس معزيا بوفاة المستشار القانوني السابق للرئاسة حسن الغوري

عياش يبرق للرئيس معزيا بوفاة المستشار القانوني السابق للرئاسة حسن الغوري

الدكتور كلوب وطاقمه الطبي يتمكنون من إنقاذ يد طفل من &#34;البتر&#34; بأعجوبة

الدكتور كلوب وطاقمه الطبي يتمكنون من إنقاذ يد طفل من "البتر" بأعجوبة

الاحتلال يداهم منزل صحفي في نابلس

الاحتلال يداهم منزل صحفي في نابلس

المطران حنا: بوصلتنا كانت وستبقى فلسطين وعاصمتها القدس

المطران حنا: بوصلتنا كانت وستبقى فلسطين وعاصمتها القدس

منوعات

شاهد: أحلام تثير الحيرة بصورها مع لجين عمران وتعليقها &#34;مفاجأة قريباً&#34;

شاهد: أحلام تثير الحيرة بصورها مع لجين عمران وتعليقها "مفاجأة قريباً"

لهذا السبب.. إليسا تتحدى رجال الأمن وهذا ما حدث

لهذا السبب.. إليسا تتحدى رجال الأمن وهذا ما حدث

بعد التنمر.. شاهد كيف رد أيمن بهجت قمر على صورة فيروز

بعد التنمر.. شاهد كيف رد أيمن بهجت قمر على صورة فيروز

شاهد كيف أعلن شقيق ياسمين عبد العزيز انتهاء خلافاته مع أحمد العوضي

شاهد كيف أعلن شقيق ياسمين عبد العزيز انتهاء خلافاته مع أحمد العوضي

شاهد: علا غانم في نوبة بكاء على الهواء مباشرة لهذا السبب

شاهد: علا غانم في نوبة بكاء على الهواء مباشرة لهذا السبب

ما حقيقة منع حمو بيكا من الغناء مع الموسيقيين؟

ما حقيقة منع حمو بيكا من الغناء مع الموسيقيين؟

ما حقيقة مشاركة بدرية طلبة في لعبة &#34;بابجي&#34;؟

ما حقيقة مشاركة بدرية طلبة في لعبة "بابجي"؟

وفاة المخرجة المصرية اعتماد خورشيد بعد صراعها مع المرض

وفاة المخرجة المصرية اعتماد خورشيد بعد صراعها مع المرض

ما حقيقة زواج حسام حبيب على شيرين عبدالوهاب؟

ما حقيقة زواج حسام حبيب على شيرين عبدالوهاب؟

شاهد: زينة عماد تشعل مواقع التواصل بعد غنائها مع محمد حماقي بجدة

شاهد: زينة عماد تشعل مواقع التواصل بعد غنائها مع محمد حماقي بجدة

عربي

الملكة رانيا تهنئ الأمير الحسين بعيد ميلاده

الملكة رانيا تهنئ الأمير الحسين بعيد ميلاده

قمة الأردن ومصر والعراق: ندعم الفلسطينيين للحصول على حقوقهم بإقامة دولتهم المستقلة

قمة الأردن ومصر والعراق: ندعم الفلسطينيين للحصول على حقوقهم بإقامة دولتهم المستقلة

التحالف العربي: الدفاعات السعودية تحبط هجوماً جديداً للحوثيين على خميس مشيط

التحالف العربي: الدفاعات السعودية تحبط هجوماً جديداً للحوثيين على خميس مشيط

السعودية تسجل 1218 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1218 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا