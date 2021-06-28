تفاصيل لقاء هنية والرئيس اللبناني ميشال عون في بيروت

رام الله - دنيا الوطنزار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، ووفد قيادة الحركة، رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، في قصر الرئاسة، بالقرب من العاصمة اللبنانية بيروت.وعبر عون عن تمسك لبنان بموقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية ورفض التوطين، مشيدًا بالدور المميز الذي لعبته المقاومة الفلسطينية خلال المعركة الأخيرة.من جانبه، عبر رئيس الحركة عن تقديره لدور لبنان الداعم للقضية الفلسطينية على المستوى الرسمي والشعب، واحتضانه للقضية الفلسطينية، مشيدًا بالدور الوطني المميز الذي قدمه لبنان وشعبه خلال معركة سيف القدس. وأكد هنية أن هذا الانتصار ليس حِكرًا على الشعب الفلسطيني، إنما هو انتصار للأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم.وشدد رئيس المكتب السياسي لحماس، على حرص الحركة على الانفتاح على جميع الأطراف الإقليمية والدولية، مستعرضًا الأوضاع السياسية والتطورات الميدانية في أعقاب معركة سيف القدس.ووضع هنية، ووفد الحركة، الرئيس عون في صورة الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون جراء ممارسات الاحتلال.وعبر عن تقديره للدور الإيجابي الذي لعبه لبنان في العديد من المحطات لتوحيد الموقف الفلسطيني، مؤكدًا استعداد حركته لأي خطوة تسهم في تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.وأكد هنية تمسك الشعب الفلسطيني بحقّ العودة، ورفض التوطين والوطن البديل، داعيًا إلى تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في لبنان.