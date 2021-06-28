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عياش يبرق للرئيس معزيا بوفاة المستشار القانوني السابق للرئاسة حسن الغوري

عياش يبرق للرئيس معزيا بوفاة المستشار القانوني السابق للرئاسة حسن الغوري
رام الله - دنيا الوطن
تقدم عضو المجلس الوطني الفلسطيني د.محمد عياش بأحر التعازي والمواساة من الرئيس محمود عباس ومن أسرة وعائلة الفقيد بوفاة المستشار القانوني السابق للرئاسة حسن سليمان العوري الذي توفي بالأمس بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلا

وقال عياش في برقية التعزية التي وصلت منها نسخة لوسائل الإعلام " تلقيت ببالغ الأسى و بألم وتأثر أخوي، رحيل المناضل والقانوني الكبير، ابن حركة فتح حسن سلمان العوري إلى ملكوت الرفيق الأعلى بعد عمر كرسه لخدمة وطنه وشعبه"

وأكد عياش في برقية التعزية أننا عرفنا الفقيد رحمه الله في كل المواقع التي تبوأها، مثالا للعمل المخلص والتفاني في الدفاع عن حقوق شعبنا، وحقوقيا وقانونيا بارزا ومناضلا ملتزما، وأحد أبناء فلسطين المناضلين الأوفياء الذين نذروا أنفسهم لخدمتها والدفاع عنها أرضا وقضية ومقدسات'.

وختم قائلا :" أننا لا نملك في هذا المصاب الجلل إلا أن نتقدم لكم الرئيس وأسرة وعائلة الفقيد بخالص تعازينا القلبية " ،سائلا المولى عز وجل أن أن يرحم الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته".

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