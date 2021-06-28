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  • شركة الكهرباء بغزة: استئناف إدخال الوقود سينعكس بالإيجاب على ساعات توصيل الكهرباء خلال اليومين المقبلين

شؤون فلسطينية

كهرباء غزة توضح شكل جدول التيار الكهربائي بعد إدخال الوقود القطري

كهرباء غزة توضح شكل جدول التيار الكهربائي بعد إدخال الوقود القطري
رام الله - دنيا الوطن
ألمحت شركة الكهرباء بغزة، إلى امكانية حدوث تحسن على جدول الكهرباء، بعد إدخال الوقود القطري إلى القطاع.

وقالت شركة الكهرباء: إن جدول التوزيع المعمول به حاليًا هو 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات فصل مع عجز من 2-3 ساعات بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت أنه "مع استئناف ادخال الوقود للمحطة من المتوقع أن يتم تشغيل مولد ثالث وهذا من شأنه دعم جدول التوزيع بكمية كهرباء من 20 – 25 ميجاوات اضافية مما سينعكس بالإيجاب على الجدول خلال يومين على أبعد حد".

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