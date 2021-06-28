المطران حنا: المرجعية الوطنية في القدس هي كل الوطنيين الشرفاء



وشدد المطران حنا على أن "المرجعية الوطنية في القدس لا يمكن ان تكون لونا واحدة او جهة واحدة بل جميع الشرفاء والاحرار والوطنيين هم اسرة واحدة ويشكلون مرجعية واحدة تشمل التعددية القائمة في مجتمعنا".



وأعرب عن رفضه لغة الإقصاء والتي لا يستفيد منها إلا أولئك المتآمرين على قضيتنا وعلى شعبنا فالقدس لا تحتاج الى ان يُقصي احدنا الاخر او ان يُهمش احدنا الاخر ، القدس هي نحن وانتم وعندما تغيب " الواو " تصبح القدس " نحن انتم " "وانتم نحن ".



وتابع: "لن تقوم لنا قائمة في هذا الوطن الا من خلال وحدتنا واخوتنا وتلاقينا وتضامننا وتفاعلنا خدمة للقدس وانساننا الفلسطيني".



وأضاف: "نحن منتصرون بوحدتنا ومن يعملون على تقسيمنا وشرذمتنا انما هم الوجه الاخر للاحتلال الذين يريدوننا ان نكون في حالة تشرذم وتفكك وتباعد".



وقال المطران حنا: "توحدوا يا ايها المقدسيون لان القدس في خطر كبير والفظوا وارفضوا اصحاب الاجندات المشبوهة الخارجية الذين لا يؤمنون بالوطن والقضية بل يخدمون اسيادهم القابعين في اكثر من عاصمة وفي اكثر من مكان".

وأضاف: "لا يجوز ان يدعي احد او ان ينصب احد ذاته مرجعية للقدس وان يتجاهل ان في القدس ابطالا وشبابا وشخصيات اثبتوا حضورهم وانتماءهم ودفاعهم عن القدس ومقدساتها واوقافها وهويتها المستهدفة والمستباحة".