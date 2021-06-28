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كورونا عالميا: 3 ملايين و939 ألف وفاة و181 مليونا و872 ألف إصابة

كورونا عالميا: 3 ملايين و939 ألف وفاة و181 مليونا و872 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين واكثر من 939 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 181 مليونا وما يقارب من 872 ألف اصابة، تعافى منها 166 مليونا ونحو 389 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد 311 ألفا و 237 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,275 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند (981 وفاة)، والبرازيل (725 وفاة)، وكولومبيا (664 وفاة)، وروسيا (599 وفاة)، واندونيسيا (409 وفيات).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (46,643 إصابة)، والبرازيل (33,704 إصابات)، وكولومبيا (32,376 إصابة)، واندونيسيا (21,342 إصابة)، وروسيا (20,538 إصابة).

ورغم تراجعها عن تسجيل اصابات ووفيات يومية باعداد كبيرة، وخروجها من قائمة الدول الخمس العالمية، الاعلى حصيلة وفيات واصابات كل 24 ساعة، ما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الإثنين الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (619,424 وفاة)، والبرازيل (513,544 وفاة)، والهند (396,761 وفاة)، والمكسيك (232,564 وفاة)، وبيرو (191,899 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34،494,677 إصابة)، والهند (30,279,331 إصابة)، والبرازيل (18,420,598 إصابة)، وفرنسا (5,770,021 إصابة)، وروسيا (5,451,291 إصابة).

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