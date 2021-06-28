المطران حنا: بوصلتنا كانت وستبقى فلسطين وعاصمتها القدس



وأضاف: ومن الأهمية بمكان مساءلة ومحاسبة الفعلة ولكننا في الوقت ذاته نستغرب ايضا ما حدث من تعديات على الإعلاميين والنشطاء خلال المظاهرات الاحتجاجية فحرية الرأي يحميها القانون ولا يحق لاحد ان يمنع المواطن الفلسطيني من ان يعبر عن موقفه الرافض لجريمة مقتل الشهيد نزار بنات كما وغيرها من القضايا الوطنية.



وقال: ان هذه الاحداث المؤلمة والمحزنة التي هزت بلادنا يجب ان تؤدي حتما الى صحوة ضمير والى تغيير في طريقة التفكير والعمل.



واستدرك: "لكننا ايضا نحذر من خطورة وجود جهات مشبوهة عميلة ومتآمرة تتربص بنا وبشعبنا وهي تستغل أي حدث يقع هنا وهناك من اجل الاصطياد في المياه العكرة وتكريس الانقسامات والتشرذم في مجتمعنا".



وشدد على أننا "نرفض الجريمة التي ارتكبت بحق عزيزنا الشهيد نزار ونرفض التعدي على الإعلاميين والناشطين في المظاهرات ولكننا أيضا نحذر من مغبة الانزلاق الى لغة التحريض والتكفير والتخوين والتشهير" .

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا نبعث مجددا برسالة التعزية والتضامن مع اسرة الشهيد نزار بنات مؤكدين رفضنا لما حدث معه حيث قتل بشكل مروع وبطريقة إجرامية لا يمكن قبولها بأي شكل من الاشكال.