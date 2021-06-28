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شؤون فلسطينية

(ألكسو) تصادق على تمويل 3 مشاريع لصالح دولة فلسطين

(ألكسو) تصادق على تمويل 3 مشاريع لصالح دولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، في بيان لها اليوم الاثنين، عن مصادقة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، على تمويل 3 مشاريع لصالح دولة فلسطين للعام 2021.

وأوضحت اللجنة الوطنية أن المشاريع التي تمت المصادقة عليها، شملت القطاعات التربوية والثقافية والعلمية في المناطق الفلسطينية المختلفة، وخاصة العاصمة القدس الشريف، وذلك لما تتعرض له من انتهاكات همجية ممنهجة تجاه المشهد الثقافي والتربوي والتعليمي فيها.

وقدمت اللجنة الوطنية ممثلة برئيسها أ.د علي زيدان أبو زهري عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، جزيل الشكر والتقدير لمنظمة (ألكسو) ممثلة بمديرها العام أ.د محمد ولد أعمر على الاستجابة السريعة لاقتراحات المشاريع التي قدمتها دولة فلسطين للعام 2021، حيث تم العمل على هذه المشاريع عبر جهود مشتركة، وتم التنسيق من خلالها مع الشركاء الرسميين من الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية ذات الاختصاص، مشددا على أهمية العمل والتنسيق مع الشركاء على تنفيذ البرامج والمشاريع التي شملت قطاعات عمل المنظمة.

تجدر الإشارة، إلى أن المشاريع التي صادقت (ألكسو) على تمويلها هي مشروع بنك معلومات القدس، ودعم منتدى الطفل الفلسطيني، ومشروع جمعية السيرك الصغير- مدرسة نابلس للفنون الأدائية.

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