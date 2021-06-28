حالة وفاة و113 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة و113 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 657 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية.وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 251 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 114055 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 2254حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 110740 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 1061 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 64 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 41 حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي لـ 103600شخص، فيما إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح:68188 شخص.