نابلس: تواصل فعاليات الإرباك الليلي للمستوطنين على جبل صبيح

رام الله - دنيا الوطنيواصل أهالي بلدة بيتا ومنذ أسابيع فعاليات الإرباك الليلي للمستوطنين على جبل صبيح، جنوب نابلس.ومع ساعات المساء بدأت وحدة الكوشوك بإشعال المئات من الإطارات التي شكلت سحب كبيرة من الدخان الأسود.كما شهد محيط جبل صبيح توافدا كبيراً من السكان مدعومين بوحدة المشاعل تزامناً مع قيام الثوار بترديد الهتافات والتكبيرات عبر مكبرات الصوت.وشهدت قمة الجبل ومحيطها مساء اليوم تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال، في الوقت الذي تحدثت به وسائل اعلام إسرائيلية، عن إمكانية الشروع بإخلاء البؤرة الاستيطانية.