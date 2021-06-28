أسرى (عوفر) يعيدون وجبات الطعام تضامنا مع الأسرى المضربين والأسير المريض حريبات

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن أسرى (عوفر)، قرروا اعادت وجبات الطعام اليوم الأثنين، تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام ودعما للأسير المريض إياد حريبات والذي مورس بحقه إهمالا طبيا متعمدا لعدة سنوات أوصله لوضع صحي حرج.وأوضحت الهيئة، أن اسرى (عوفر) والأسرى في مختلف السجون هددوا الدخول في خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة في حال أستمرت إدارة سجون الاحتلال والسلطات الإسرائيلية تعمد سياسة اللامبالاة بالوضع الصحي الخطير للأسرى المضربين عن الطعام وفي مقدمتهم الأسير الغضنفر ابو عطوان والذي يعاني وضعا صحيا صعبا في مشفى "كابلن" الإسرائيلي.ولفتت الهيئة، أن 4 أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام لمدد متفاوته، وهم الغضنفر ابو عطوان ضد اعتقاله الاداري منذ 55 يوميا، والأسير جمال الطويل منذ 26 يوميا رفضا لاعتقال ابنته الصحفية بشرى الطويل، والأسير محمد ابو فنونة والمضرب عن الطعام منذ 6 ايام ضد اعتقاله الاداري، والأسير منيف ابو عطوان والمضرب منذ عدة أيام اسنادا لإبن شقيقه الغضنفر.