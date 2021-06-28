"العربية الفلسطينية": نرحب بنقل القنصلية الأميركية إلى القدس الشرقية





وأضاف: "وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية "، منوها إلى دقة وحساسية المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وما يحدث بعاصمة دولة فلسطين الأبدية، ولب الصراع العربي الإسرائيلي.



ودعا عاشور في تصريحاته أميركا بعد قرارها بإعادة فتح القنصلية بالقدس الشرقية إلى الوقوف بجانب الحقوق الفلسطينية، و دعم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67، مضيفا " وتطبيق الشرعية الدولية مبدأ الأرض مقابل السلام ،ملمحا إلى وجود حل سياسي يلوح في الأفق لحل القضية الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنرحبت الجبهة العربية الفلسطينية بقرار الولايات الأميركية بإعادة قنصليتها إلى القدس الشرقية، معتبرة ذلك تأكيدا على " حل الدولتين ".ولفت جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة، أمين سر ساحة غزة، إلى أن القرار جاء في وقته من أجل حل القضية الفلسطينية على أساس "حل الدولتين".