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شؤون فلسطينية

بدء إدخال شاحنات وقود محطة الكهرباء عبر "معبر كرم أبو سالم"

بدء إدخال شاحنات وقود محطة الكهرباء عبر "معبر كرم أبو سالم"
رام الله - دنيا الوطن
بدأ صباح اليوم الإثنين، إدخال شاحنات الوقود الخاصة بمحطة الكهرباء عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

 ومن المقرر أن يتم إدخال 20 شاحنة محملة بالسولار الخاص بمحطة التوليد ضمن المنحة القطرية اليوم الاثنين، فيما لا يزال العمل بالمعبر بشكل جزئي.

وأمس الأحد، أفادت قناة (كان)، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ستسمح بنقل الوقود الى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، ابتداء من الاثنين، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي قطاع غزة.

وأشارت القناة، إلى أن قرار سلطات الاحتلال، جاء بعد تقييم الوضع الأمني، وبموافقة المستوى السياسي، لافتة إلى أنه مشروط باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني.

أما تور وينسلاند، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أكد في تغريدة له عبر (تويتر)، أن الأمم المتحدة ستستأنف اليوم الاثنين، نقل الوقود الى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، بتمويل قطري، وفقًا للاتفاقية بين مكتب الأمم المتحدة وقطر".

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