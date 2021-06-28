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شؤون فلسطينية

الاحتلال يُفرج عن الأسير خضر عدنان اليوم

الاحتلال يُفرج عن الأسير خضر عدنان اليوم
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر ان تفرج سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، عن الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الاسلامي بعد اضرابه عن الطعام داخل سجون الاحتلال والذي استمر لـ 25 يوماً مقابل الإفراج.

وأكد المحامي جواد بولس، أنّ جلسة محكمة عُقدت الاسبوع الماضي للأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم 25 على التوالي، للنظر في الاستئناف المقدم على قرار تثبيت اعتقاله الإداري.

وخلال جلسة المحكمة  التي عُقدت بحضور الأسير عدنان، أكّدت النيابة العسكرية للاحتلال، أنّ الأمر الإداريّ الحالي للأسير عدنان سيكون الأمر الأخير (جوهري) أي لن يُمدد اعتقاله الإداريّ، ليفرج عنه اليوم الاثنين.

يُشار إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عدنان في الـ29 من أيّار/ مايو الماضي، وأصدرت بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة شهر،  وكانت محكمة الاحتلال قد عقدت جلسة للنظر في قرار تثبيت اعتقاله الإداريّ الأسبوع الماضي، وأرجأت إصدار القرار، بعدما طلبت المحكمة من النيابة العسكرية، أن توضح موقفها إزاء مجموعة من الإجراءات التي كان من المفترض أن تسبق إصدار أمر الاعتقال الإداريّ بحقّه.

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