دولي

إسرائيل: (كابينت كورونا) يقرر عدم فرض المزيد من القيود الصحية

إسرائيل: (كابينت كورونا) يقرر عدم فرض المزيد من القيود الصحية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قرر (كابينت كورونا) في إسرائيل، الليلة الماضية عدم فرض المزيد من القيود الصحية على الجمهور في هذه المرحلة. 

وخلال أول جلسة له، أكد (كابينت)، أن "الهدف حاليا هو توفير أقصى قدر من الحماية للجمهور من تفشي السلالة الهندية للفيروس التاجي مع عدم المس قدر الإمكان بمجرى الحياة الطبيعية".

هذا وصادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد في جلستها الأسبوعية على أنظمة وزارة الصحة بشأن التعامل مع فيروس (كورونا)، حيث سيلزم كل مسافر إسرائيلي يبلغ من العمر ما يزيد عن (16 عاماً) في مطار بن غوريون الدولي بتعبئة تصريح قبل مغادرته إسرائيل، سيتضمن التزامه بعدم السفر إلى إحدى الدول التي تنص الأنظمة الخاصة بمغادرة إسرائيل على حظر السفر إليها (أو تصريح يفيد بجواز سفره بموجب الحالات الاستثنائية المنصوص عليها ضمن الأنظمة). 

كما وستلزم شركات الطيران بعدم السماح لأي مسافر بالصعود إلى الطائرة، إذا لم يملك مثل هذا التصريح، على أن يضع مشغل المطار محطات للمساعدة في تعبئة استمارات التصريح، وسيدخل هذا النظام حيز التنفيذ يوم غدٍ الثلاثاء.

هذا وصادقت الحكومة الإسرائيلية، على تمديد سريان الأنظمة التي تنص على حظر السفر إلى دول تم تعريفها كدول ذات خطورة قصوى، ما عدا الحالات الاستثنائية، لغاية التاريخ الموافق 11 تموز/يوليو. 

كما وتقرر أن السفر إلى دولة محظورة بما يخالف الأنظمة يشكل مخالفة جنائية وإدارية، والتي سيترتب عنها فرض غرامة بواقع 5000 شيكل بحق مسافر عاد من مثل هذه الدولة. 

وفي هذا الشأن، تم تحديد إجراءات صارمة لتطبيق القانون من قبل القائمين على مراقبة الحدود التابعين لسلطة السكان والهجرة وكذلك من قبل أفراد الشرطة.

وستدخل هذه الأنظمة حيز التنفيذ في يوم غد، الاثنين، الموافق 28.6.2021.  

سيكون بإمكان أفراد الطواقم الجوية الحصول على إعفاء من الخضوع لفحص تشخيص الإصابة بفيروس (كورونا) عند الدخول إلى إسرائيل، في إطار متابعة المشغل الجوي، رهنًا بالخضوع لفحص (كورونا) كل أسبوع طالما لم يغادروا منطقة المطار إذا مكثوا في دولة ذات خطورة قصوى.

وتم تحديد مخالفة جنائية وإدارية إذا منع مسؤول عن قاصر (دون الـ 12 عامًا من العمر) القاصر من الخضوع لفحص (كورونا)، على أن تُفرض في مثل هذه الحالة غرامة بواقع 3500 شيكل بحقه. 

وستدخل هذه الأنظمة حيز التنفيذ في يوم الأربعاء المقبل.

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