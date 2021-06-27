معبر (كرم أبو سالم): ادخال 20 شاحنة محملة بالسولار لمحطة التوليد غداً الاثنين

رام الله - دنيا الوطنأعلن مدير معبر كرم أبو سالم التجاري، العقيد بسام غبن، أن الاحتلال الإسرائيلي قرر استئناف إدخال سولار المنحة القطرية إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.وبحسب وكالة (الرأي) المحلية، أشار غبن، إلى أنه من المقرر أن يتم إدخال 20 شاحنة محملة بالسولار الخاص بمحطة التوليد ضمن المنحة القطرية غداً الاثنين.وبين أن الاحتلال قرر كذلك استئناف إدخال المواد الكيماوية الخاصة بالعمل الزراعي لقطاع غزة، إلى جانب الاستمرار في إدخال مواد التنظيف والمعقمات.ولفت العقيد "غبن" إلى أن عملية التصدير من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم مستمرة، باستثناء "البندورة" عقب فرض الاحتلال شروط تعجيزية على المزارعين للقبول بتصديرها.