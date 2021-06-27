هذا الأسبوع.. وفد إسرائيلي يزور مصر لبحث هدنة طويلة الأمد مع غزة

رام الله - دنيا الوطنأفاد جيلي كوهين، مراسل قناة (كان) الإسرائيلية، بأن وفداً أمنياً إسرائيلياً، رفع المستوى، سيتوجه للعاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع الجاري.وأشار كوهين، إلى أن الوفد الأمني الإسرائيلي، سيجري محادثات حول هدنة طويلة الأمد مع قطاع غزة.ويذكر أن الجولة العسكرية الأخيرة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، انتهت قبل نحو شهر، باتفاق وقف اطلاق النار، بتدخل من من جمهورية مصر العربية، ولكن قوات الاحتلال اخترقت هذا الاتفاق أكثر من مرة، وقصفت عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.