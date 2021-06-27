الرئيس يهاتف وزير العدل للاطمئنان على سير التحقيق بقضية وفاة نزار بنات

أجرى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً، بوزير العدل محمد الشلالدة، بصفته رئيس لجنة التحقيق الرسمية بوفاة المواطن نزار بنات، للاطمئنان على سير التحقيق في القضية.





ووجه الرئيس بالإسراع في إنجاز اللجنة لمهمتها؛ حتى يصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني في هذه القضية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.





وشدد الرئيس عباس، على ضرورة أن تعمل اللجنة بحيادية تامة لتبيان الحقيقة كاملة واحترام حكم القانون.





من المتوقع أن تنهي اللجنة عملها خلال يومين.

رام الله - دنيا الوطن