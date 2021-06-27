نقابة الصحفيين تدعو وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية لمقاطعة أخبار الرئاسة والحكومة





وأكدت انها ستشرع بالملاحقة الجنائية لكل من يثبت تورطه بالاعتداءات على الصحفيين باي طريقة كانت.



رام الله - دنيا الوطندعت نقابة الصحفيين، كافة الصحفيين ووسائل الاعلام الفلسطينية والعربية العاملة في فلسطين بمقاطعة أخبار الرئاسة والحكومة الفلسطينية حتى تحقيق مطالبها.وطالبت النقابة، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، بإقالة قائد الشرطة على خلفية تقاعس الشرطة عن تأمين الحماية للصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم ومنعهم من التغطية وتهديدهم من قبل عناصر بالزي المدني، على مرأى من عناصر الشرطة، وذلك اثناء محاولتهم تغطية احتجاجات واشتباكات بالأيدي وقعت مساء اليوم في مدينة رام الله.كما طالبت النقابة، ملاحقة المعتدين على الصحفيين وتقديمهم للقضاء، وتقديم اعتذار واضح لهم ، وتعهد باحترام فعلي لحرية العمل الصحفي والتغطية أي كانت الاحداث وطبيعتها.وأشارت النقابة انه حال تواصل هذه الاعتداءات على الصحفيين، فان لدى النقابة خطوات أخرى ستعلن عنها في حينه.ودعت النقابة الأطراف التي تنزل الى الشارع الى تحييد الصحفيين وعدم المس بهم وبعملهم باعتبارهم ناقلين للحدث وليسوا جزء منه.