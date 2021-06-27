شؤون فلسطينية

دويكات: اللجنة المكلفة بالتحقيق بقضية بنات تبذل جهودا لإنهاء أعمالها بأسرع وقت

دويكات: اللجنة المكلفة بالتحقيق بقضية بنات تبذل جهودا لإنهاء أعمالها بأسرع وقت
رام الله - دنيا الوطن
قال المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات إن اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية وفاة المواطن نزار بنات تبذل جهودا كبيرة، وتجري تحقيقات مكثفة كي تنهي أعمالها بأسرع وقت ممكن، حتى يتسنى للجهات القضائية المختصة الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالحادثة؛ من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على النتائج.

وأكد دويكات أن الحكومة الفلسطينية من خلال وزارة الداخلية تتعهد بضمان تنفيذ الإجراءات القانونية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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