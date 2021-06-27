مصرع طفلة بحادث سير جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطنلقيت، اليوم الأحد، طفلة (6 أعوام) مصرعها نتيجة تعرضها لحادث سير ببلدة الظاهرية جنوب الخليل.وأفاد العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً يتعلق بوقوع حادث سير ببلدة الظاهرية، على الفور تحركت دوريات الشرطة إلى المكان للوقوف على ملابسات الحادث، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف ارزيقات أن الحادث ناجم عن انقلاب ذاتي لمركبة يقودها والد الطفلة الأمر الذي تسبب بوفاتها، مؤكدا إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور.