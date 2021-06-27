شؤون فلسطينية

وسائل إعلام عربية تكشف موعد دخول المنحة القطرية بغزة.. والاعلام الإسرائيلي يعلق

وسائل إعلام عربية تكشف موعد دخول المنحة القطرية بغزة.. والاعلام الإسرائيلي يعلق
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (الميادين) عن مصادر، أن جمهورية مصر العربية، أعلنت عن التوصل لاتفاق أولي، يضمن عودة الأوضاع في قطاع غزة إلى ما قبل 11 أيار/ مايو الماضي بشكل تدريجي.

وأكدت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن تنفيذ الاتفاق يبدأ بإدخال السولار القطري والمواد الخام إلى قطاع غزة.

وبحسب القناة، فإن المصادر، أفادت بأنه تم الاتفاق على إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، أواخر الأسبوع الجاري، ويليها تسهيلات أخرى.

في السياق، أكدت المصادر ذاته، أن المحادثات حول صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وإعادة إعمار قطاع غزة، سيتم استكمالها.

بدوره، رد إعلام الاحتلال الإسرائيلي على ما جاء من اتفاق حول دخول المنحة القطرية الى قطاع غزة، حيث نقل ألموغ بوكير، مراسل القناة 13، عن مسؤولين إسرائيليين بأنه لم يتم التوصل لاتفاق حول منحة الأموال القطرية للعائلات الفقيرة في قطاع غزة.

وقالوا: "لا تزال إسرائيل تصر على صرف المنحة القطرية من خلال الأمم المتحدة، أو السلطة الفلسطينية، وليس بشكل مباشر".

بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال: "مسؤولون إسرائيليون، قالوا: بخلاف الاتفاق على آلية نقل الوقود غدا، الأنباء العربية حول التوصل لاتفاقات أخرى بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية، غير صحيحة".

أخبار ذات صلة

معبر (كرم أبو سالم): ادخال 20 شاحنة محملة بالسولار لمحطة التوليد غداً الاثنين

معبر (كرم أبو سالم): ادخال 20 شاحنة محملة بالسولار لمحطة التوليد غداً الاثنين

هذا الأسبوع.. وفد إسرائيلي يزور مصر لبحث هدنة طويلة الأمد مع غزة

هذا الأسبوع.. وفد إسرائيلي يزور مصر لبحث هدنة طويلة الأمد مع غزة

الرئيس يهاتف وزير العدل للاطمئنان على سير التحقيق بقضية وفاة نزار بنات

الرئيس يهاتف وزير العدل للاطمئنان على سير التحقيق بقضية وفاة نزار بنات

نقابة الصحفيين تدعو وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية لمقاطعة أخبار الرئاسة والحكومة

نقابة الصحفيين تدعو وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية لمقاطعة أخبار الرئاسة والحكومة

دويكات: اللجنة المكلفة بالتحقيق بقضية بنات تبذل جهودا لإنهاء أعمالها بأسرع وقت

دويكات: اللجنة المكلفة بالتحقيق بقضية بنات تبذل جهودا لإنهاء أعمالها بأسرع وقت

بدءاً من الغد.. سلطات الاحتلال تسمح بنقل الوقود لمحطة التوليد بغزة

بدءاً من الغد.. سلطات الاحتلال تسمح بنقل الوقود لمحطة التوليد بغزة

مصرع طفلة بحادث سير جنوب الخليل

مصرع طفلة بحادث سير جنوب الخليل

(فتح) تنظم مسيرة دعم للرئيس عباس بعدة محافظات

(فتح) تنظم مسيرة دعم للرئيس عباس بعدة محافظات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مصرع طفلة بحادث سير جنوب الخليل

مصرع طفلة بحادث سير جنوب الخليل

حزب الشعب الفلسطيني يقرر الانسحاب من الحكومة الفلسطينية

حزب الشعب الفلسطيني يقرر الانسحاب من الحكومة الفلسطينية

حسين الشيخ: لن نسمح لاحد بجرنا وجر الساحة الفلسطينية لمربعات الاشتباك الداخلي

حسين الشيخ: لن نسمح لاحد بجرنا وجر الساحة الفلسطينية لمربعات الاشتباك الداخلي

إصابتان بفلسطين.. ما هي الطفرة الهندية لفيروس (كورونا)؟

إصابتان بفلسطين.. ما هي الطفرة الهندية لفيروس (كورونا)؟

&#34;النضال الشعبي&#34; تختتم أعمال مؤتمرها العام بالتحول نحو حزب اشتراكي ديمقراطي فلسطيني

"النضال الشعبي" تختتم أعمال مؤتمرها العام بالتحول نحو حزب اشتراكي ديمقراطي فلسطيني

&#34;الخارجية&#34;: سيرفرف العلم الفلسطيني على بلديتي كليفتون وباترسون في أمريكا

"الخارجية": سيرفرف العلم الفلسطيني على بلديتي كليفتون وباترسون في أمريكا

أول تصريح لـ &#34;إسماعيل هنية&#34; عقب وصوله للعاصمة اللبنانية بيروت

أول تصريح لـ "إسماعيل هنية" عقب وصوله للعاصمة اللبنانية بيروت

العقاد: نتوقع دخول موجة (كورونا) الثالثة لقطاع غزة في هذا الموعد

العقاد: نتوقع دخول موجة (كورونا) الثالثة لقطاع غزة في هذا الموعد

منوعات

شاهد: زينة عماد تشعل مواقع التواصل بعد غنائها مع محمد حماقي بجدة

شاهد: زينة عماد تشعل مواقع التواصل بعد غنائها مع محمد حماقي بجدة

تعرف على حبيبة وائل كفوري الجديدة.. من تكون؟

تعرف على حبيبة وائل كفوري الجديدة.. من تكون؟

شاهد: طفل فيلم &#34;أبو علي&#34; يبهر الجمهور بعد آخر ظهور له

شاهد: طفل فيلم "أبو علي" يبهر الجمهور بعد آخر ظهور له

من هم المشاهير الذين حصلوا على الإقامة الذهبية الإماراتية حتى الآن؟

من هم المشاهير الذين حصلوا على الإقامة الذهبية الإماراتية حتى الآن؟

شاهد: إليسا تتعرض لموقف محرج من معجبة على المسرح.. وهذا ما حدث

شاهد: إليسا تتعرض لموقف محرج من معجبة على المسرح.. وهذا ما حدث

شاهد ماذا علق طليق ياسمين عبد العزيز على حذف فيديو شقيقته

شاهد ماذا علق طليق ياسمين عبد العزيز على حذف فيديو شقيقته

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

بعد ظهورها بالحجاب.. شاهد كيف تلقت حلا شيحة الدعم من الفنانات

بعد ظهورها بالحجاب.. شاهد كيف تلقت حلا شيحة الدعم من الفنانات

لهذا السبب.. الشرطة تمنع محمود العسيلي وحسن شاكوش من الغناء بالساحل

لهذا السبب.. الشرطة تمنع محمود العسيلي وحسن شاكوش من الغناء بالساحل

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل و توجه رسالة غامضة

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل و توجه رسالة غامضة

عربي

التحالف العربي: الدفاعات السعودية تحبط هجوماً جديداً للحوثيين على خميس مشيط

التحالف العربي: الدفاعات السعودية تحبط هجوماً جديداً للحوثيين على خميس مشيط

السعودية تسجل 1218 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1218 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا

شاهد: كيف استقبل الرئيس العراقي نظيره المصري؟

شاهد: كيف استقبل الرئيس العراقي نظيره المصري؟

السيسي من العراق: حقوق مصر المائية ترتبط بالأمن القومي العربي

السيسي من العراق: حقوق مصر المائية ترتبط بالأمن القومي العربي