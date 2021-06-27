وسائل إعلام عربية تكشف موعد دخول المنحة القطرية بغزة.. والاعلام الإسرائيلي يعلق

رام الله - دنيا الوطننقلت قناة (الميادين) عن مصادر، أن جمهورية مصر العربية، أعلنت عن التوصل لاتفاق أولي، يضمن عودة الأوضاع في قطاع غزة إلى ما قبل 11 أيار/ مايو الماضي بشكل تدريجي.وأكدت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن تنفيذ الاتفاق يبدأ بإدخال السولار القطري والمواد الخام إلى قطاع غزة.وبحسب القناة، فإن المصادر، أفادت بأنه تم الاتفاق على إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، أواخر الأسبوع الجاري، ويليها تسهيلات أخرى.في السياق، أكدت المصادر ذاته، أن المحادثات حول صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وإعادة إعمار قطاع غزة، سيتم استكمالها.بدوره، رد إعلام الاحتلال الإسرائيلي على ما جاء من اتفاق حول دخول المنحة القطرية الى قطاع غزة، حيث نقل ألموغ بوكير، مراسل القناة 13، عن مسؤولين إسرائيليين بأنه لم يتم التوصل لاتفاق حول منحة الأموال القطرية للعائلات الفقيرة في قطاع غزة.وقالوا: "لا تزال إسرائيل تصر على صرف المنحة القطرية من خلال الأمم المتحدة، أو السلطة الفلسطينية، وليس بشكل مباشر".بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال: "مسؤولون إسرائيليون، قالوا: بخلاف الاتفاق على آلية نقل الوقود غدا، الأنباء العربية حول التوصل لاتفاقات أخرى بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية، غير صحيحة".