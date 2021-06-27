(فتح) تنظم مسيرة دعم للرئيس عباس بعدة محافظات

رام الله - دنيا الوطنلبى أبناء شعبنا في عدة محافظات الوطن، مساء اليوم الأحد، دعوة حركة "فتح"، للمشاركة في وقفة ومسيرة دعما للرئيس محمود عباس، واسنادا للأسير المضرب عن الطعام الغضنفر أبو عطوان، وتنديدا باعتداءات الاحتلال في أهلنا في القدس المحتلة.وأكد أمين سر إقليم حركة ""فتح في المحافظة موفق سحيل أن رسالة المشاركين وأبناء الحركة هي رسالة التلاحم والتعاضد والوحدة الوطنية، لأن فتح كانت وما زالت صمام الأمان، من أجل عدم حرف هذه البوصلة، فأي بوصلة يجب أن تشير إلى مقاومة الاحتلال والقدس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وقال "نحن اليوم نوجه رسالة للعالم لتحمل مسؤولياته حول ما يرتكب بحق أبناء شعبنا في حي الشيخ جراح وحي البستان الذي تستهدف فيه قوات الاحتلال منازل المواطنين، سعيا منها إلى تهجير المقدسيين.وأضاف: "فتح" لم تخطئ ولن تخطئ في حرف البوصلة، ونحن حريصون على الوحدة واستمرار المواجهة مع الاحتلال.وحذر سحويل من أن الاحتلال معني بإثارة الفتنة بين أبناء شعبنا، والحركة حريصة على السلم الأهلي، والمستفيد من الفتنة ويغذيها هو الاحتلال لحرف بوصلة أبناء شعبنا عن مقاومة الاحتلال.ودعا أبناء شعبنا إلى اسناد الأسرى المضربين في معركتهم مع الاحتلال، محذرا من الوضع الصحي الخطير الذي وصل إليه الأسير أبو عطوان، وضرورة تدخل المؤسسات الدولية للإفراج عنه.