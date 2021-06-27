رئيس بلدية غزة يتحدث عن المناطق الرئيسية المدمرة جراء العدوان الاخير

رام الله - دنيا الوطن️ أكد يحيى السراج، رئيس بلدية غزة، أن المناطق الرئيسية والحيوية التي دُمرت إثر العدوان الأخير، لا تزال تعاني بشكل كبير، وتسبب ازدحامات مروية وتلوث بيئي.وقال السراج في تصريحات لوكالة (الرأي): "لا يزال غير متاح لدينا وغير مؤكد، متى سيتم إصلاح تلك المناطق الحيوية والأساسية، وندعو لسرعة عاجلة لإعادة إعمارها".وفي السياق، أشار السراج، إلى أنه لا يوجد حتى الآن قرار جريء وسريع من قبل الجهات المانحة لإعادة إعمار تلك المناطق، وهناك محاولة لإنجاز هذا الأمر.وأكد رئيس بلدية غزة، انه في حال تأخر الأمر أكثر من ذلك، فستقوم البلدية بعملية صيانة مؤقتة لتلك المناطق، ولكنها ستكون مكلفة وغير مناسبة على المدى الطويل.