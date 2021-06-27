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التحالف العربي: الدفاعات السعودية تحبط هجوماً جديداً للحوثيين على خميس مشيط

التحالف العربي: الدفاعات السعودية تحبط هجوماً جديداً للحوثيين على خميس مشيط
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباط هجوم جوي جديد شنته جماعة الحوثي اليمنية على مدينة خميس مشيط بجنوب غرب المملكة.

وأكد التحالف اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون صوب خميس مشيط، متهما الجماعة الحوثية باستمرار محاولاتها المتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، في المملكة العربية السعودية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وشدد التحالف على أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك"، مضيفا أن "كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت كافة المحاولات العدائية تجاه المملكة".

وكان التحالف قد أعلن فجر اليوم عن اعتراض الدفاعات السعودية طائرة مسيرة أخرى وصاروخا باليستيا أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط، بالإضافة إلى صاروخ أخر أطلق باتجاه مدينة نجران.

ولم يعلق الحوثيون على الموضوع حتى الآن.

وشنت جماعة الحوثي في الآونة الأخيرة سلسلة هجمات بطائرات مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية الواقعة في خميس مشيط بالسعودية.

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