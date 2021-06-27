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السعودية تسجل 1218 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1218 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا
رام الله - دنيا الوطن
سجلت السعودية، اليوم الأحد، 1218 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، المسبب لمرض "كوفيد-19".

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1218 إصابة جديدة، مقابل 1301 في بيانات السبت، لتصل حصيلتها الكلية إلى 483221 حالة، بينها 11190 نشطة، و1440 حرجة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتم رصد العدد الأكبر للإصابات الجديدة في منطقة مكة المكرمة، حيث بلغ فيها هذا العدد 369 حالة، لتأتي بعدها منطقة الرياض بـ255 حالة.

وأفادت وزارة الصحة برصد 15 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 17 في إحصائية السبت، مضيفة أن الحصيلة الكلية لضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 7775 متوفيا.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 464256 شخصا، بعد تسجيل 1252 حالة شفاء جديدة.

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