دولي

الصحة الإيطالية ترصد 782 إصابة و14 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الإيطالية ترصد 782 إصابة و14 وفاة جديدة بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، تسجيلها 782 إصابة و14 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 782، مقابل 753 الجمعة و838 السبت، ليصل العدد العام إلى مستوى 4258069 حالة، بينها 57162 نشطة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 14 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 56 الجمعة و40 السبت، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127472 شخصا.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 4073435 شخصا، بعد رصد 1336 حالة شفاء جديدة.

ويجب الإشارة مع ذلك إلى أن مؤشرات فيروس (كورونا) تشهد دوما في إيطاليا تراجعا لأسباب بيروقراطية وانخفاض عدد الفحوص.

وتعتبر إيطاليا تاسع دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا)، والثامنة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

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