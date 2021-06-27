حزب الشعب الفلسطيني يقرر الانسحاب من الحكومة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأعلن بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، عن انسحاب حزبه من الحكومة الفلسطينية.جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده بسام الصالحي، مساء اليوم الأحد، عقب الاجتماع الداخلي للحزب.وأكد الصالحي، أن نصري أبو جيش، وزير العمل، سيقدم استقالته بشكل رسمي خلال جلسة الحكومة المقرر عقدهاً غداً الاثنين، لافتا في الوقت ذاته إلى ان حزب الشعب طالب الحكومة الفلسطينية بالاستقالة؛ بسبب فشلها في حماية الحريات العامة.وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، إلى أنه تم الدعوة لتشكيل جبهة موحدة لحماية السلم الأهلي.