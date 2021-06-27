حسين الشيخ: لن نسمح لاحد بجرنا وجر الساحة الفلسطينية لمربعات الاشتباك الداخلي

رام الله - دنيا الوطنأكد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أن حركته كانت ولا زالت تؤمن بأن الحوار الوطني هو السبل الوحيد في حماية وصيانة المشروع الوطني الفلسطيني التحرري القائم على تحديد الأولويات بالتناقض المركزي مع المحتل.وقال الشيخ في تغريدة له على صفحته في موقع (تويتر)، مساء اليوم الأحد: "لن نسمح لأحد بجرنا وجر الساحة الفلسطينية إلى مربعات الاشتباك الداخلي".ودعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الجميع إلى الاحتكام للقانون والنظام وحماية الوحدة الوطنية.وكانت "دنيا الوطن"، قد علمت من مصدر مطلع صباح اليوم الأحد، بأن اجتماعاً طارئاً، للجنة المركزية لحركة فتح، قد بدأ برئاسة، نائب رئيس الحركة، محمود العالول.يأتي ذلك بعد يوم واحد من فض قوات الأمن الفلسطينية لوقفة احتجاجية في مدينة رام الله، تنديداً بحادثة وفاة الناشط السياسي، نزار بنات.