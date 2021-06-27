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السيسي من العراق: حقوق مصر المائية ترتبط بالأمن القومي العربي

السيسي من العراق: حقوق مصر المائية ترتبط بالأمن القومي العربي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن حقوق مصر المائية ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي العربي.

وقال خلال كلمة له في القمة الثلاثية المنعقدة في بغداد: "يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر لأخي العزيز مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، على دعوته الكريمة لاستضافة قمتنا الثالثة في بغداد العروبة عاصمة بلاد الرافدين العزيزة علينا جميعا، والتي يسعدني بحق المجيء إليها والتواجد بين أهلها الكرام في أول زيارة لرئيس مصري إلى العراق منذ حوالي ثلاثة عقود"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف، أن "وجودي اليوم لهو تجسيد لقوة العلاقات بين بلدينا وشعوبنا، كما أنه يدل على مدى حرصنا على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو آفاق أرحب تؤكد على وحدة الهدف والمصير، وتلبى مصالحنا المشتركة".

وتابع السيسي: "أؤكد على قوة التزامنا بالتعاون الثلاثي بين دولنا وما يحظى به هذا الأمر من أولوية متقدمة لدينا وما نوليه له من أهمية قصوى، ولذلك فإننا نسعى، وكلنا ثقة بأن هذا الأمر يشكل هدفا مشتركا للجميع، إلى تجسيد التعاون الثلاثي بيننا ووضعه موضع التنفيذ على أرض الواقع، من خلال الشروع في تنفيذ حزمة المشروعات الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها، وذلك مع إدراكنا للظروف الراهنة المرتبطة بتفشي جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية وتداعيات اقتصادية".

وأشار الرئيس المصري، إلى أن "حقوق مصر المائية (بنهر النيل) ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي العربي، وتشكل جزءا من الحقوق المائية العربية بشكل عام، كما تؤيد مصر الحقوق المائية للعراق وللأردن في مواجهة التحديات الماثلة أمامهما، وترى أن الحقوق العربية المائية تعد مكونا أصيلا من مكونات الأمن القومي العربي، مما يتطلب التنسيق والتعاون فيما بيننا للحفاظ عليها".

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